Curso de Planejamento e Controle Financeiro com inscrições abertas no CEEM FGV

Unir conceitos de contabilidade básica, gerencial e finanças para planejar e controlar financeiramente um processo de negócios ou serviços. Obter ferramental técnico para analisar a demonstração de resultados com uma visão financeira e, com isso, gerir contas a pagar, a receber, caixa e estoques, alcançando um planejamento bem estruturado e orçado. Esses são os principais enfoques do curso Planejamento e Controle Financeiro oferecido pelo CEEM FGV através da modalidade Cademp (cursos de administração de empresas da FGV), em Campo Grande.



Os cursos Cademp oportunizam resultado imediato com a qualidade de ensino da FGV. As aulas são voltadas para a prática e, em pouco tempo, capacitam e tornam o profissional mais completo e preparado para os desafios e as novas demandas do mercado de trabalho.



Voltado para profissionais que atuam nas áreas de Análise Financeira, Gerência de Orçamento de Capitais, Gerência de Projetos Financeiros, Gerência de Caixa, Analista/Gerência de Crédito, Gerência de Fundos de Pensão, Administração e Contabilidade, o curso será ministrado pelo professor Oswaldo Sartori Filho, com experiência de mais de 20 anos nas áreas de Controladoria e Finanças, adquirida em empresas de médio e grande porte dos setores de varejo, energia/petróleo, serviços, indústria e construção civil, além de sólidos conhecimentos em estruturação, gestão e profissionalização de áreas econômico-financeiras, implantação estratégica de sistemas integrados (ERP) e sistemas de inteligência de negócios (Business Intelligence). Certificado PMI em gerenciamento de projetos desde 2002, com experiência em gerenciamento de projetos de média e alta complexidade, gerenciamento de riscos de projetos e implementação de PMO.



O curso acontece de 5 a 8 de junho e está com inscrições abertas até 15 de maio, com vagas limitadas. Informações pelo fone (67) 3326.1900 e no site www.ceem.com.br.

