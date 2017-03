Curso de lideranÃ§a na gestÃ£o de pessoas foca resultados dentro das empresas

Parte da grade de cursos empresariais oferecidos pelo IEL de Mato Grosso do Sul, as aulas de “Liderança na Gestão de Pessoas” têm como foco despertar o exercício da liderança e, desta forma, alavancar os resultados das empresas. Ministrado na sede do IEL, em Campo Grande (MS), o curso, cuja carga horária é de 16 horas, abordou temas como o papel de um líder, suas características, como se comunicar, feedback e resolução de conflitos.

“O IEL está iniciando a grade de cursos empresariais, e esta é a quinta turma do curso de liderança na gestão de pessoas”, explicou o coordenador da área empresarial do IEL, Hugo Bittar. “Esse curso serve para ajudar a desenvolver competências de lideranças, despertar características que podem estar adormecidas, ou aprimora-las. Temos também na nossa grade a pós-graduação no sistema de gestão integrada”, emenda o coordenador, acrescentando que, para informações sobre outros cursos do IEL, basta acessar o site www.fiems.com.br/iel.

Segundo o gestor da área de capacitação do IEL, Luís Alberto Pereira, a capacitação foi ministrado pela consultora das áreas de gestão de pessoas e gestão organizacional Cláudia Marcondes. “Durante a capacitação foram trabalhadas as capacidades de comunicação, de análise dos conflitos, de motivar as pessoas para alcance de resultados, dos processos de feedback e papéis no contexto da liderança. A facilitadora Cláudia Marcondes é uma profissional muito requisitada e com vasta vivência nessa área”, frisou.

Ainda de acordo com o gestor da área de capacitação do IEL, um bom líder é uma pessoa chave para o sucesso de qualquer empresa e trata-se de um perfil muito procurado e desejado em empreendimentos e instituições de destaque. “Com o aumento da competitividade no mercado e as mudanças no comportamento dos clientes, as organizações necessitam cada vez mais de profissionais com competências de liderança, que saibam orientar e motivar as pessoas nas iniciativas em busca de resultados melhores”, frisou.

A psicóloga e consultora organizacional que formatou o curso para o IEL, Claudia Marcondes, afirma que o objetivo é conhecer as potencialidades de cada indivíduo e, assim, desenvolver nele o exercício da liderança. “O curso trabalha o comportamento das pessoas para que elas possam gerir uma empresa de uma forma maia eficaz”, acrescentou a psicóloga.

O empresário Juarez Falcão, proprietário da indústria MovFlex, afirmou que atua no setor moveleiro e, além de se inscrever no curso, incentivou que os funcionários da empresa fizessem o mesmo. “Acredito que é possível aprender a ser um bom líder. Uma pessoa humana e que, ao mesmo tempo, pensa no desenvolvimento da empresa”, disse.

Já a gerente de produção de uma loja de doces da Capital, Joana D'Arc, afirmou que escolheu fazer o curso porque espera conseguir tomar decisões mais assertivas. “Muitas vezes, em cargos de liderança, tendemos a nos sentir 'bonzinhos' demais. Queria saber quando dizer 'não'”, assegurou.

