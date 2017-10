Curso de Gestão de Patrimônio Imobiliário de MS forma 1ª turma e abre inscrições para a próxima

Curso marca o início da gestão compartilhada do patrimônio imobiliário de MS.

Campo Grande (MS) – Visando a padronização de procedimentos, facilitação do trabalho, qualidade e transparência das informações patrimoniais do Poder Executivo de Mato Grosso do Sul, o Governo do Estado por meio da Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD), através da Fundação Escola de Governo (Escolagov) realiza o curso de Gestão do Patrimônio Imobiliário (Repati).

De acordo com o titular da SAD, Carlos Alberto de Assis, o curso representa a modernização e marca o início da gestão compartilhada do patrimônio imobiliário. “Os processos patrimoniais passaram por uma remodelagem, e agora estamos capacitando nossos servidores para essa transição. O objetivo é simplificar os processos patrimoniais” pontuou Assis.

Com carga horária de oito horas, o curso presencial formou a primeira a turma nessa quinta-feira (19.10) com a conclusão do curso por 18 gestores que integram a rede Repati da gestão estadual.

O curso para a turma II será realizado nos dias 24 e 26 de outubro, das 7h30 as 11h30 na Fundação Escola de Governo (Escolagov) que fica na avenida Mato Grosso, 5778, Bloco II – Parque dos Poderes. Inscrições para a próxima turma estão abertas no site da Esvolagov.

Sistema de Patrimônio de MS

O curso para a execução do novo sistema de patrimônio de Mato Grosso do Sul, denominado Sispat Imóveis está com inscrições abertas até o dia 5 de novembro. Voltado para membros e suplentes da Rede de Patrimônio Imobiliário (Repati) e com carga horária de 16 horas, o curso será ministrado para duas turmas de 30 servidores. Inscrições abertas no site da Escolagov na aba cursos.

Mireli Obando – Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD)

Fotos: David Majella