Curso de Formação de Pregoeiro e Licitações começa amanhã na ESA

- Arquivo

A Escola Superior de Advocacia de Mato Grosso do Sul (ESA/MS) realiza de 5 a 7 de dezembro o Curso “Formação de Pregoeiro e Licitações de A a Z”, dos dias 5 a 7 de dezembro.



Do conteúdo programático estão: princípios e fundamentos legais das licitações, pregão presencial passo a passo, pregão eletrônico, editais, recurso, crimes licitatórios e improbidade administrativa.

As aulas serão ministradas pelo advogado Victor Salomão Paiva, atual Presidente da Comissão de Defesa da República, da Democracia e da Reforma Política da OAB/MS.

Com o investimento de R$ 1.400, o evento terá carga horária de 24 horas/aula sendo que nos dias 5 e 6 de dezembro as aulas acontecerão das 08h às 12h e das 13h às 18h e no dia 7 de dezembro das 08h às 12h.

As inscrições podem ser feitas no site da ESA/MS e mais informações estão disponíveis pelo telefone (67) 3342-4000 ou 98111-0970.