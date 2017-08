Curso de formação de mediadores será em agosto

A Comissão de Conciliação, Mediação e Arbitragem (CCMA) da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), em parceria com a Escola Judicial (EJUD-MS), Escola Superior da Advocacia (ESA/MS) e Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) promoverá neste mês de agosto um Curso de Formação de Mediadores.

O Presidente da CCMA, Bruno Anderson Matos e Silva esteve na segunda-feira (31) reunido com o Desembargador Ruy Celso Barbosa Florence para tratar do assunto. “Nós estaremos formando advogados, mediadores e conciliadores que vão trabalhar junto com o Tribunal de Justiça para realizar essas mediações e conciliações. É uma parceria que vem para trazer bons frutos para a OAB e para a advocacia como um todo”, concluiu.

