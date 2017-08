Curso de extensão em Planejamento Empresarial começa dia 18

A Escola Superior de Advocacia de Mato Grosso do Sul (ESA/MS) realiza mais um Curso Prático de Extensão em Planejamento Empresarial. Desta vez, os coordenadores responsáveis serão os Professores Mestres Glauco Lubacheski de Aguiar e Leonardo Furtado Loubet.

O curso, que tem duração de 3 meses, começa em 18 de agosto e termina em 19 de novembro de 2017 e será dividido em 2 encontros mensais – sempre às sextas-feiras e sábados.

Na sexta, o horário é das 18h30 às 22 horas e aos sábados das 8h30 às 12 horas. Das ementas: Societário, Sucessório, Contábil Jurídico e Tributário.

A carga horária é de 64 horas/aula e as vagas são limitadas. As inscrições podem ser feita através do site da ESA/MS e o investimento é de R$ 1.200 podendo ser realizado pelo e-commerce.

Mais informações pelo telefone (67) 3342-4000 ou 98111-0970.

