Curso de extensão em Direito do Agronegócio começa hoje na OAB/MS

A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), começa nesta quarta-feira (5) o curso de extensão em Direito do Agronegócio. A abertura será às 19 horas com a palestra ‘Contratos Rurais’, proferida pelo vice-presidente da OAB/MS, Gervásio Alves de Oliveira Júnior.

“O agronegócio é um setor que se mantém superavitário e de relevância fundamental para o país e, principalmente, para Mato Grosso do Sul. Por isso, o curso que vai discutir, relembrar e atualizar os temas que envolvem o agronegócio é de vital importância, a começar pelo detalhamento dos contratos agrários”, explicou Gervásio.

Marcos Sborowski Pollon, presidente da Comissão de Assuntos Agrários e Agronegócio (CAAA) é o coordenador do evento. Segundo ele, “o curso vai dar oportunidade de discutir temas que envolvem o agronegócio, como CAR, crédito e tributação rural, terras indígenas e outros assuntos”.

O evento é organizado pela OAB/MS em parceria com a Caixa de Assistência dos Advogados de Mato Grosso do Sul (CAAMS) e Escola Superior de Advocacia de Mato Grosso do Sul (ESA/MS).

O curso, com término previsto para maio, será as quartas e quintas-feiras das 19 às 22 horas na sala da ESA/MS, que fica no prédio da OAB/MS, localizado na Avenida Mato Grosso, 4.700.

