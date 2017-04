Curso de extensão debate “Direito ambiental” e “terras indígenas” na OAB/MS

Com objetivo de discutir temas voltados ao agronegócio, a Comissão de Assuntos Agrários e Agronegócios (CAAA) da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), debate nesta quarta (19) e quinta-feira (20) Direito ambiental e Terras Indígenas. O evento acontece às 19h, no auditório da OAB/MS.

A advogada Luana Ruiz debaterá sobre ´Terras indígenas´ nesta quarta-feira (19). Já a consultora técnica da área ambiental do Sistema Famasul (Federação da Agricultura e Pecuária de MS), Daniele Coelho, proferi a palestra ´Direito Ambiental e CAR´ na quinta-feira (20).

O curso de extensão em Direito do Agronegócio ainda inclui palestras e debates sobre tributação rural, crédito rural, trabalho e previdência rural, responsabilidade civil no agronegócio e planejamento sucessório.

O evento é organizado pela OAB/MS em parceria com a Caixa de Assistência dos Advogados de Mato Grosso do Sul (CAAMS) e Escola Superior de Advocacia de Mato Grosso do Sul (ESA/MS).

Os participantes receberão certificado com carga horária de 48 horas. O curso tem previsão de término para maio, e as palestras acontecerão as quartas e quintas-feiras, sempre às 19 horas.

