Curso de Enfermagem da UEMS desenvolve projeto de extensão no Lar do Idoso de Dourados

Campo Grande (MS) – O curso de Enfermagem da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), unidade Dourados, desenvolve o Projeto de Extensão “Cuidados em saúde desenvolvido em Instituição de Longa Permanência no município de Dourados -MS” há quase um ano. A ação tem parceria com o curso de Enfermagem da Unigran, no qual participam os alunos e professores. Nesta Páscoa, os participantes do projeto de extensão foram até o Lar do Idoso e realizaram atividades de pintura, distribuíram chocolates e dedicaram um tempo aos moradores do local.

O objetivo do projeto é desenvolver ações de lazer, atividades físicas e de saúde de forma lúdica que forneçam qualidade de vida aos idosos residentes da instituição. E também trabalhar com os acadêmicos as questões de convívio social, cuidados em saúde e propiciar o conhecimento de outras realidades que podem acrescer tanto no ser humano quanto no profissional.

Participam do Projeto de Extensão os docentes do curso de enfermagem da UEMS: Elaine Aparecida Mye Takamatu Watanabe, Fabiana Perez Rodrigues Bergmaschi, Fabiane Melo Heinen Ganassin, Marcia Regina Martins Alvarenga e Vivian Rahmeier Fietz. E os acadêmicos da UEMS: Carolina Caroline Gonçalves Fernandes Siqueira, Eduarda Estigarribia Ortiz, Raiane Trindade de Oliveira, Andressa Ferreira Lavratti, Fernanda Gabrielle Pereira De Oliveira, Talison Matheus Raposo Cecilio, Tammy Vanz, Keren Mellanye Dauzacker e Sarah Pinpinati.

A professora Elaine Watanabe reforça que o envelhecimento populacional traz consigo muitos problemas que desafiam os sistemas de saúde e de previdência social, e não é incomum que muitas vezes o idoso seja direcionado para uma instituição asilar. Principalmente idosos doentes, pobres e sem família.

O lar de idoso em Dourados é uma instituição privada sem fins lucrativos, com cerca de 45 idosos residentes, sendo 15 do sexo feminino e 30 do sexo masculino, os quais apresentam diversas patologias associadas a idade. Por meio do projeto de extensão da UEMS, busca-se que a vivência das atividades lúdicas leve qualidade de vida, bem-estar físico, social e emocional às pessoas, sejam elas sedentárias ou não. As atividades têm hoje um significado diferente para os moradores, que aproveitam esse momento para se distrair e relembrar momentos da sua juventude, lembranças que acabam os emocionando.

Liziane Zarpelon – Assessoria de Comunicação Social UEMS.