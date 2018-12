Curso de depilação da Funsat encerra com 54 formandas

As 54 mulheres que se formaram, nesta sexta-feira (7), no 1° curso de depilação, realizado pela Escola de Qualificação Profissional da Fundação Social do Trabalho (Funsat), atualizaram conhecimentos e têm a possibilidade de reforçar a renda familiar com a atividade profissional.

Foram três semanas de curso com aulas de segunda a sexta-feira com duração de três horas por dia, com a aplicação de conteúdo teórico e prático e uma turma muito animada e disposta a aprender uma nova profissão.

Para a dona Maria Alves da Silva, de 64 anos, foi a oportunidade de obter seu certificado e adquirir mais autoconfiança. “Eu já trabalho em salão de beleza e também já havia feito curso mais ainda era insegura. Nesse curso adquiri mais conhecimento e minha confiança aumentou”, disse a formanda que agradece a atenção e apoio de toda a equipe do curso.

Já Thaslla Milano de 33 anos, moradora do Jardim Balsamo frisou que o curso atendeu todas as suas perspectivas e que agora tem uma nova profissão. “As aulas foram bem detalhadas. A depilação não é só deitar a pessoa na maca e aplicar cera quente, mas é acolhimento, dedicação e amor no que faz”, detalhou.

De acordo com o diretor-presidente da Funsat, Cleiton Franco, o curso finalizou com resultado positivo, pois as maioria das formandas já atuam na área de beleza e muitas conquistaram a oportunidade de aumentar os conhecimentos e atualizar as técnicas.

“Hoje as alunas estão saindo da Funsat com mais chances de uma vaga no mercado de trabalho. Elas, além da nova profissão, estão empoderadas com o certificado em mãos e a autoconfiança que o curso lhes proporcionou”, ressaltou o diretor-presidente da Funsat.

Agenda

A agenda de cursos profissionalizantes da Funsat visa atender diferentes níveis de escolaridades, são diversos cursos voltados para as mais diferentes áreas.

A Agência de Empregos da Funsat realiza os serviços de habilitação ao seguro-desemprego, Carteira de Trabalho, cursos de qualificação profissional e disponibiliza vagas exclusivas para pessoas com deficiência.

A sede da Funsat está localizada na Rua 14 de Julho, nº 992, Vila Glória (próxima da Igreja Ortodoxa). Mais informações sobre cursos profissionais podem ser obtidas através do telefone (67) 3314 5823