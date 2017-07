Curso de Consultoria e Coaching de Imagem será ministrado em Campo Grande

O procurado Curso de Consultoria e Coaching de Imagem, da Ecole Supérieure de Relooking, filial brasileira da tradicional escola francesa, será ministrado em Campo Grande, na segunda quinzena de agosto.

As aulas ficam por conta da consultora de imagem e personal stlylist Marcela Fabrício, que ensinará aos alunos questões técnicas de coaching, estilos e efeitos das cores, oferecendo noções de autoconhecimento e autoestima, que contribuem tanto na vida pessoal como na profissional.

O Curso de Consultoria e Coaching de Imagem acontece em Campo Grande, no Hotel Mohave, entre os dias 14 a 19 de agosto. As inscrições podem ser feitas pelo site ecolebrasil.com ou por e-mail.

Um dos diferenciais do curso da Ecole é a preparação do aluno para o mercado de trabalho. Os ensinamentos não envolvem apenas teoria, mas também prática, pois ao final do curso os alunos realizam atendimento aos clientes. Além disso, a formação ainda recebe certificação internacional, emitida pelo RNPC da França. O aluno encerra o curso recebendo o título de Consultor de Comunicação para Valorização da Imagem, registrado e reconhecido pelo órgão francês, diploma que equivale a um curso técnico no Brasil.

Serviço – Consultoria e Coaching de Imagem

Data: 14 a 19 de agosto

Horário: 9h às 18h

Local: Hotel Mohave - Avenida Afonso Pena, 602

Inscrições: contato@ecolebrasil.com

