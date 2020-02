Curso de capacitação em futebol reúne mais de 90 profissionais e acadêmicos em Bataguassu

Bataguassu (MS) – O município de Bataguassu recebeu, entre os dias 7 e 9 de fevereiro, o curso presencial “Regras de futebol de campo e diretrizes de arbitragem”. A capacitação, promovida pela Unidade Pedagógica e de Formação (UPF) da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), reuniu 95 participantes, entre profissionais e acadêmicos de Educação Física.

As aulas foram ministradas pelo professor Educação Física e especialista em treinamento esportivo Erlei Pires Dias. Os conteúdos aplicados foram regras oficiais do futebol de campo, mudanças de regras 2019/2020, plano de trabalho dos árbitros, ética e moral na arbitragem, diretrizes e dinâmicas de arbitragem e jogos com arbitragens. Vale lembrar que a International Football Association Board (IFAB), entidade que regulamenta as regras do futebol, oficializou 12 mudanças na modalidade, que passaram a valer em junho de 2019.

Segundo o gerente da UPF/Fundesporte, Domingos Sávio da Costa, a capacitação no segmento desportivo é sempre de suma importância aos profissionais dos municípios, principalmente quando o assunto é futebol. “A arbitragem de futebol é muito necessária devido à quantidade de competições que são desenvolvidas em Mato Grosso do Sul no decorrer do ano e que demanda de profissionais qualificados. Agradeço à Prefeitura de Bataguassu pela parceria”. Abertura ocorreu na Câmara Municipal e contou com a presença de autoridades locais.

A professora Karine Odorcik reside em Deodápolis e viajou cerca de 230 quilômetros, aproximadamente três horas, para participar do curso. De acordo com ela, a parceria entre Fundesporte e gestores municipais proporciona qualificação técnica a profissionais de Educação Física do interior do Estado. “Adquiri novos conhecimentos e o mercado de trabalho cada vez mais exige especializações dos profissionais”, afirma.

Para Gregório Arcanjo Gomes, pós-graduado em Educação Física, o curso sobre futebol chegou em boa hora a Bataguassu e região. “Estamos iniciando as atividades esportivas em Bataguassu, principalmente o Campeonato Amador de Futebol do município. Com esta reciclagem, oportunidades foram criadas para que os árbitros renovassem seus conhecimentos e para que surjam novos profissionais da arbitragem, principalmente os acadêmicos de Educação Física que participaram do curso”.

Além de partícipes de Bataguassu, compareceram às aulas estudantes e professores das cidades de Brasilândia, Angélica, Anaurilândia, Santa Rita do Pardo, Batayporã e também do Oeste paulista, como Presidente Epitácio (SP).

Os participantes que tiveram frequência de 75% podem emitir o certificado com carga horária de 15 horas/aula, por meio da plataforma online de cursos , disponibilizada pela parceria entre Fundesporte e Fundação Escola de Governo de Mato Grosso do Sul (Escolagov).

O evento foi realizado pelo Governo do Estado via Fundesporte/UPF, em parceria com a Prefeitura Municipal de Bataguassu, por intermédio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Semel) e Conselho Regional de Educação Física da 11ª Região (Cref11/MS).

Lucas Castro – Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte)

Fotos: Divulgação