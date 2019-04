Curso de capacitação em compras garante mais agilidade nos serviços públicos

IMG_1749 (Copy)

O prefeito Marquinhos Trad acompanhado do secretário Municipal de Gestão, Agenor Mattiello e do diretor-geral de Compras de Licitação, Ralphe da Cunha, na noite desta sexta-feira, 26, participou do encerramento do Curso de Capacitação em Compras oferecidos aos servidores da Diretoria-Geral de Compras e Licitações (Dicom).

Marquinhos destacou que a capacitação foi para todos os funcionários da Dicom, comissionados e servidores municipais oferecido pela empresa de treinamento avançado de licitações e contratos In Company, com carga horária de 40 horas.

“Todos nós tempos que aprender com que tem capacidade de ensinar e com este curso os servidores vão conhecer melhor o funcionamento das licitações e contratos e dar mais agilidade nos trabalhos. É um curso muito bom. Quando o funcionário quer ele consegue sobrepor nas coisas mais simples e também nas coisas mais complexas”, disse Marquinhos frisando que o trabalho em equipe rende muito mais do que individualmente.

De acordo com diretor-geral de Compras de Licitação, Ralphe da Cunha O curso foi ministrado pela empresa Negócios Públicos, com referência Nacional em capacitação na área de licitações e promotora de eventos de renome no setor como, por exemplo, o Congresso Brasileiro de pregoeiros, que já está na 14° edição.

“Com esta capacitação, a Dicom pretende valorizar o servidor público, ampliar a qualificação técnica dos certames processados pela Prefeitura e trazer maior segurança jurídica a todos os envolvidos nas compras públicas municipais”, diz Ralfhe.

O secretário Municipal de Gestão, Agenor Mattiello disse que o curso foi destinado para 65 lotados na Dicom, setor que há mais de dez anos não recebia capacitações deste porte.

“O conteúdo programático contemplou temas como: Sistema de Registro de Preços, Contratação direta, Lei complementar 123/06, Aplicação de penalidades, Cotação/Reserva orçamentária, Obras e Serviços de engenharia e Vícios mais comuns nos contratos de compras e serviços”, finaliza Mattiello.