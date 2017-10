Curso de capacitação do Siconv agrega valor e dá mais qualificação para equipes de nove municípios

Seminário qualificou 33 servidores para elaborar propostas e gerenciar convênios federais

Campo Grande (MS) – A sexta rodada do Seminário da Rede Siconv (Sistema de Convênios do Ministério do Planejamento) agregou valor aos currículos e deu mais qualificação aos servidores de nove municípios de Mato Grosso do Sul. A avaliação é do prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro, que recepcionou os participantes, com apoio da diretora-geral do Instituto Federal (IFMS), Hilda Romero – responsável por ceder as instalações. Estiveram presentes 33 servidores dos municípios de Aquidauana, Anastácio, Dois Irmãos do Buriti, Terenos, Rochedo, Corumbá, Ladário. Bodoquena e Miranda.

“O curso foi excelente. Muito didático e explicativo. Nossos servidores elogiaram bastante a metodologia. Vai melhorar e muito a qualificação desses funcionários, que vão poder viabilizar mais obras, cadastrar mais propostas voluntárias, projetos sociais, proporcionando melhor qualidade de vida à nossa população. Só temos a agradecer essa parceria do Governo de MS com a Assomasul e Sebrae, levando mais qualificação para os 79 municípios. Ficamos aguardando os próximos cursos”, declarou Odilon Ribeiro.

A diretora-geral do IFMS de Aquidauana, professora Hilda Romero, disse que o curso foi bastante proveitoso para os servidores do IFMS que participaram. “Foi uma valiosa oportunidade de saber como funciona e manusear esse sistema que até então eles desconheciam. É um aprendizado que vem a enriquecer as experiências de todos nós. Além disso, pudemos abrir as portas do nosso campus para que os representantes dos oito municípios participantes pudessem conhecer e nos abrir a novas parcerias. Acrescentou e muito a todos nós”, afirmou.

O presidente da Câmara de Aquidauana, vereador Valter Neves, enviou quatro servidores para participar do curso e disse que todos saíram bastante satisfeitos. “A capacitação do Siconv é de suma importância para o funcionalismo, principalmente as prefeituras que contam com poucos recursos. É trazer dinheiro do Governo Federal para investir nas cidades. Após a capacitação me reuni com nossos servidores e todos saíram bastante satisfeitos. Vai trazer melhorias significativas para a gestão pública e principalmente para nossa população sul-mato-grossense”, avaliou.

O responsável pelas capacitações, servidor da Secretaria Estadual de Governo, Luiz Morente, explica que a metodologia disseminada trabalha bastante com a prática. “Nós ensinamos como utilizar o sistema de uma forma mais simples. Todos os participantes são conduzidos por nós a fazer um tour orientado pelo Siconv, enquanto vamos explicando os itens a serem seguidos e tirando dúvidas. Os convênios federais foram responsáveis por angariar R$ 136 milhões para o Governo do Estado em 2016 e esse ano estamos compartilhando a nossa expertise com os 79 municípios. Nossa meta é levar desenvolvimento e qualidade de vida aos quatro cantos de MS”, pontuou.

Rede Siconv

A sexta rodada dos seminários do Sistema de Convênios (Siconv), do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão foi realizada em Aquidauana na terça (24.10) e quarta-feira (25.10). A capacitação tem como objetivo treinar gestores municipais para elaborar propostas para angariar recursos federais.

O Siconv foi criado em 2008 para administrar as transferências voluntárias de recursos da União em convênios firmados com estados, municípios, Distrito Federal e também com as entidades privadas sem fins lucrativos. A utilização do sistema contribui para a desburocratização da máquina pública e viabiliza investimentos para a educação, saúde, infraestrutura, emprego e outros setores que atendem diretamente a população.

Para o governador Reinaldo Azambuja, esse ‘dinheiro novo’ é uma das melhores alternativas no momento de crise financeira que o Brasil vem enfrentando. Ainda no início da gestão, em 2015, 151 servidores estaduais foram capacitados para elaborar propostas e gerir convênios federais. A medida rendeu ao Governo de MS o primeiro lugar no Brasil em captação de recursos da União.

“Os servidores que foram capacitados seguem atuando com responsabilidade frente às demandas da população. Este trabalho iniciou em 2015, por meio da Escolagov [Fundação Escola de Governo], e o custo-benefício tem sido altamente satisfatório em relação ao número de convênios formalizados e a melhoria da qualidade de vida da nossa população. Agora, nossos técnicos estão disseminando a metodologia inédita com os gestores dos 79 municípios. Muitos gestores capacitados nos cursos da Rede Siconv já conquistaram importantes convênios para seus municípios, proporcionando mais qualidade de vida aos moradores de sua região. Temos certeza que a capacitação dos servidores é ponto fundamental para o desenvolvimento do nosso Estado”, finalizou Reinaldo Azambuja.

Texto: Diana Gaúna – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Fotos: assessoria.