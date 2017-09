Curso de Atualização de Instrutores de Trânsito acontece dias 21 e 22 de outubro

Na quarta-feira (13.9), o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) abriu as inscrições para o Curso de Atualização de Instrutores de Trânsito, que será realizado nos dias 21 e 22 de outubro na sede do Detran.

O curso visa atender principalmente o interessado em atualizar a formação já realizada, ou seja, é necessário que tenha concluído o Curso de Formação para Instrutores de Trânsito.

Estão disponíveis 40 vagas para o curso presencial de 20 horas/aula, que ocorrerá em período integral, das 7h às 11h50 e das 13h30 às 17h50. As inscrições seguem até o dia 18 de outubro e podem ser feitas no site do Detran-MS.

As matrículas serão realizadas no dia 21 de outubro, primeiro dia do curso, mediante apresentação de originais e cópias da CNH, certificado de formação de instrutor de trânsito e a guia de inscrição devidamente paga.

O conteúdo programático do curso desenvolverá os seguintes temas:

– A prática pedagógica do instrutor de direção veicular;

– A prática pedagógica no simulador de direção veicular;

– Atualização de legislação de trânsito;

– Comunicação e expressão no processo de aprendizagem e na direção de um veículo;

– Ética profissional e diversidade cultural na formação de condutores;

– Medo e ansiedade na formação e exame da prática de direção veicular.

Ana Letícia Gaúna – Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS)

