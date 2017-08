Curso de Artes Cênicas da Uems apresenta espetáculo O Pequeno Príncipe

Campo Grande (MS) – Os alunos do curso de Artes Cênicas da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems) apresentam neste mês o espetáculo “O Pequeno Príncipe”.

Em Nova Andradina, as apresentações serão nos dias 19 de agosto, às 20h, e no dia 20 de agosto, às 14h30, na Câmara Municipal. O ingresso tem valor único de R$ 20,00 e está disponível na loja Imperial que fica no município.

Já em Campo Grande, as apresentações serão nos dias 24 de agosto, às 19h30, e 25 de agosto, em duas sessões, às 15h e às 19h30, no teatro Prosa do Sesc Horto, com entrada gratuita.

O espetáculo faz parte de um projeto de extensão da Uems de Campo Grande, coordenado pelo professor doutor Fernandes Ferreira de Souza. “É um grande aprendizado trabalhar com o professor Fernandes, que há muito tempo tem produzido ótimos espetáculos. Nesta produção, me sinto mais realizada ainda, pois O Pequeno Príncipe é meu livro favorito”, comentou a aluna Jeannie, que fará o papel da rosa.

Emmanuelly Castro – Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems)

Foto: Chico Ribeiro

Veja Também

Comentários