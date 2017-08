Curso capacita agentes e lideranças comunitárias para promover bem estar da comunidade

Com o intuito de preparar agentes políticos, líderes comunitários, gestores e representantes das entidades não governamentais da Capital, a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria de Governo e iniciativa do FAC (Fundo de Apoio à Comunidade), promoveu o primeiro módulo do Curso de Capacitação para Lideranças Comunitárias e Gestores do Terceiro Setor, e a entrega dos certificados. O evento aconteceu na noite desta quinta-feira (24), no Auditório do Instituto Mirim de Campo Grande.

O curso oferecido aos líderes comunitários e representantes das entidades é um importante passo, pois proporciona aos grupos participantes a oportunidade de compreender mais sobre o importante papel do Líder e utilizar com mais eficiência as ferramentas para a promoção do bem estar da coletividade, contribuindo para o desenvolvimento de toda cidade.

O prefeito Marquinhos Trad participou da cerimônia de entrega dos certificados aos 78 participantes e destacou a importância de uma capacitação com esse tema, que refletirá na sociedade. “Educação, aprendizado, orientações e informações são sempre bem vindas, principalmente num sistema onde cada bairro e cada região tem uma associação de moradores. Nesses locais onde há eleições para presidentes, lideranças de clube de mães, você capacitá-los, oferecendo cursos e qualificação, trará mais benefícios, principalmente na comunicação com o poder público”, ressaltou Marquinhos.

Representando a Presidente do Conselho Gestor do FAC, Tatiana Trad, a senhora Roseli Correa do Nascimento, Coordenadora Geral de Gestão do FAC, ressaltou a relevância do curso ofertado. “É importante oferecer essa capacitação como forma de promoção e desenvolvimento local, porque com as lideranças capacitadas em questões ligadas à gestão administrativa e financeira das entidades, ou seja, fortalecendo as bases, a gente acredita que a cidade vai se desenvolver muito mais”.

A senhora Lucimeire Soares Rocha, de 43 anos, presidente de bairro da Vila Saraiva e assistente social, participou do curso e salientou a importância em sua função como líder comunitário. “Essa capacitação nos deu várias oportunidades. Na primeira palestra, a professora ensinou uma forma de como você administrar, de como ser um gestor. Que não adianta você ser um líder, mas não saber administrar aquela comunidade, aquela associação onde trabalha. Às vezes, nós como líderes, não sabemos o caminho certo, encontramos dificuldades e isso nos desmotiva. Esse curso nos deu caminho, nos deu a orientação necessária. Foi muito motivador para mim como presidente de bairro”, disse Lucimeire.

A capacitação teve carga horária de 20 horas e faz parte do programa Mãos que Levantam Campo Grande, lançado dia 05 deste mês, e abordou temas como: Noção de Gestão Administrativa e Financeira; Redação Oficial e Oratória e Introdução à Metodologia da Elaboração de Projetos de Captação de Recursos, sendo ministrado pela Administradora Ana Cristina Franzoloso e a Consultora em Projetos, Helaine Bitencourt.

