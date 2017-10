Curso básico de redes sociais vai preparar o comércio para o fim do ano

O curso básico sobre Redes Sociais e Links Patrocinados, com o diretor de Arte, Edgar da Silva Ramos acontece nos dias 30 e 31 de outubro, às 18h, na ACICG - Divulgação

A Escola de Varejo da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG), e a Shape Web Agência de Internet realizam nos dias 30 e 31 de outubro, às 18h, o curso básico sobre Redes Sociais e Links Patrocinados, com o diretor de Arte, Edgar da Silva Ramos. O curso será divido em dois módulos que englobam todos os processos necessários para criação de um site, e questões relativas a redes sociais e melhores práticas de gestão de conteúdo.

Especialista em redes sociais, Ramos explica que no período de vendas que antecede o Natal, a competição no comércio aumenta, e as redes sociais possibilitam aos consumidores escolherem o presente online, antes de sair às compras. “No curso eu defino algumas estratégias de comunicação com os empresários, principalmente como ele pode prospectar e se relacionar com os clientes. Nos próximos dias é interessante que empresas comecem a definir as estratégias de redes sociais para conseguir fixar marca com os clientes”, antecipa.

Voltado a empresários e administradores que estejam interessados em conhecer e utilizar a internet nas atividades de marketing e vendas, o conteúdo contempla: Dados sobre as redes sociais no Brasil e sua importância; Identificação de público e escolha da rede social correta; O que é Facebook, Instagram, Twitter, Foursquare; Diferença entre página e perfil no Facebook; Criação de uma Página no Facebook; configuração da página; Passo a passo de como postar fotos e vídeos; Introdução ao Facebook ADS; Boas maneiras nas redes sociais; Mensuração de resultados; A importância da geração de conteúdo; Estrutura de um artigo; Dicas sobre o que escrever; Dicas de encontrabilidade, e Como o texto será considerado como marketing da sua empresa.

As vagas são limitadas e mais informações podem ser obtidas pelos telefones (67) 3312-5000 e 3312-5058, ou pelo e-mail escoladevarejo@acicg.com.br.

Sobre o palestrante: Graduado em Publicidade e Propaganda, Edgar da Silva Ramos é especialista em Design Expressão e Cultura, e sócio diretor da Shape Web, agência digital que atua desde 2009 com desenvolvimento de projetos e marketing online. Professor no curso de publicidade e propaganda na faculdade Unigran de Dourados, já participou de eventos com palestrantes do Google e grandes comércios eletrônicos nacionais. Aplica treinamento para empresários regionais sobre as mudanças que a comunicação digital está trazendo ao mercado, além de prestar consultoria nas áreas de inovação e negócios digitais.