Cursinho da UFGD terá Intensivão para ENEM e Vestibular 2018

Quem sonha fazer uma faculdade sabe que o primeiro desafio a vencer é prestar a prova do vestibular ou do Enem. Para quem trabalha e está há algum tempo longe da escola, esse desafio é ainda mais difícil. Pensando nesse público, a Universidade Federal da Grande Dourados vai abrir duas turmas de cursinho intensivo, preparando para o Enem e para o Vestibular 2018.



As aulas serão à noite, das 19 às 22h30, na Unidade 1 da UFGD. O endereço é rua João Rosa Góes, número 1761, no bairro Vila Progresso, próximo ao Parque dos Ipês.

As inscrições começam dia 21 de agosto, até acabar as vagas. São 70 vagas disponíveis para cada curso, e qualquer pessoa pode se inscrever. O valor do cursinho é de R$ 200,00. O material será disponibilizado em PDF, e será enviado no e-mail dos alunos.

O cursinho voltado para a prova do Enem terá aulas de 11 de setembro a 17 de outubro. O cursinho focado no Vestibular UFGD 2018 será de 19 de outubro a 24 de novembro.

Preços populares

O Cursinho pré-vestibular é parte do projeto de extensão Centro de Formação da UFGD, coordenado pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEX/UFGD).

O Centro de formação oferece não somente os cursinhos reparatórios para o ENEM e o Vestibular, mas também cursos de Línguas estrangeiras.

O objetivo do Centro de formação é oferecer cursinhos de qualificação profissional e acadêmica, a valores populares, e visando proporcionar aos estudantes de Dourados e Região maior competitividade para acesso a universidades públicas.

Informações sobre os cursinhos que serão oferecidos no Centro de Formação da UFGD, pelo telefone: (67) 3410-2890. Ou pelo e-mail: centrodeformacao@ufgd.edu.br

