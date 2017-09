Curdos marcam votação sobre independência para a próxima semana

Uma ordem da Suprema Corte do Iraque cancelando um plebiscito sobre a independência de uma região curda semiautônoma que estava marcada para a próxima semana não terá influência na votação, de acordo com o ministro de Relações Exteriores da região, Falah Mustafa, que promete que o plebiscito será realizado de qualquer forma.

Mustafa disse, em entrevista ao Wall Street Journal, que o sistema judicial do Iraque tem sido politizado há muito tempo e falhou em manter as garantias constitucionais para os curdos.

"Não temos o sentimento de que há um sistema judiciário neste país que esteja funcionando para proteger a lei, a ordem e os direitos", disse Mustafa em uma entrevista nas Nações Unidas. "Essa decisão não vai afetar de forma alguma a região do Curdistão, o sentimento do povo do Curdistão ou a liderança", disse.

A ordem temporária da corte vêm depois de o primeiro-ministro Haider al-Abadi, um opositor do plebiscito, entrar com um processo na corte para declarar inconstitucional a votação. A corte não disse quando tomaria uma decisão final. Fonte: Associated Press.

