Cúpula mundial vai debater em São Paulo combate a hepatites virais

A Cúpula Mundial de Hepatites começa hoje (1º) em São Paulo para terminar na próxima sexta-feira. Vai debater o progresso da agenda mundial de combate a hepatites virais e sua eliminação. A promoção, que ocorre de dois em dois anos, é uma iniciativa conjunta da Organização Mundial da Saúde (OMS) e da Aliança Mundial contra a Hepatite (WHA), com um país anfitrião diferente em cada edição.

Ministros da saúde de países que integram a OMS, cientistas e especialistas em saúde pública, além de grupos da sociedade civil, discutirão a eliminação das hepatites virais, responsáveis por mais de 1 milhão de mortes por ano no mundo, além de mais de 300 milhões de pessoas que estão cronicamente infectadas pelas hepatites B ou C.

Após a adoção da Estratégia Global do Setor de Saúde (GHSS) da OMS sobre as hepatites virais em maio de 2016 – que incluiu a meta de eliminação até 2030 das hepatites virais como ameaça à saúde pública –, a cúpula vai discutir os últimos avanços e as políticas de saúde pública necessárias para atingir essa meta.

Eliminação de mortes

Diante do desenvolvimento global de antivirais altamente eficientes contra a hepatite C e de crescentes taxas de cobertura de vacinação e de tratamento para a hepatite B, o otimismo sobre a eliminação de mortes e da contaminação tem aumentado entre os especialistas, de acordo com a organização da cúpula.

A programação inclui atualizações sobre as últimas tendências no combate contra as hepatites; novos dados sobre o progresso dos países para atingir os objetivos de eliminação propostos pela OMS; aumento do acesso aos medicamentos contra a hepatite C e os novos preços dos medicamentos genéricos; o desafio do diagnóstico, já que, em todo o mundo, cerca de 300 milhões de pessoas infectadas com hepatites B e C ainda não foram diagnosticadas; e novos dados globais sobre hepatites em crianças.