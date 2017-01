Cabelos expostos ao sol merecem tanta atenção quanto a pele

O verão chegou, e com ele a temporada de sol, mar e piscina que pede cuidados redobrados com a pele e os cabelos. E para aproveitar o calor, ficar com o bronzeado dos sonhos e conservar a saúde dos fios, O Boticário lista algumas dicas e cuidados importantes.

Essa é a época de manter a pele bronzeada e macia, e para isso, é necessário um reforço na proteção tanto do rosto quanto de todas as áreas expostas do corpo. Em outras palavras, é indispensável o uso do filtro solar. "Para aproveitar os benefícios do sol com segurança, é necessário utilizar um protetor solar específico para o rosto e outro para o corpo", explica Aline Mori, gerente de cuidados pessoais do Boticário. E para reforçar ainda mais a proteção abuse no uso de chapéus e bonés.

Recentemente, O Boticário lançou sua linha de cuidados faciais, Make B. Facial, que traz para o rosto o Multiprotetor Diurno FPS 50. Além de proteção contra UVA e UVB, o produto oferece também proteção IV (raios infravermelhos), responsáveis pela perda de colágeno. E para o corpo, a marca traz itens nas versões spray e creme da linha Cuide-se Bem Solar.

Além dos cuidados com a exposição solar, a hidratação deve ser frequente. "Após a exposição ao sol, é importante investir em ativos hidratantes que conservem a quantidade de água na pele", recomenda Aline. Esses ativos podem ser encontrados em óleos corporais, hidratantes de banho ou loções em creme. A hidratação da pele deve ser realizada com mais frequência nessa época do ano para mantê-la macia e iluminada.

A linha Cuide-se Bem conta com diversas opções de itens que proporcionam hidratação prolongada, superior a 30 horas, nas fragrâncias Caramelito, Morango & Leite, Rosa & Algodão, Leite & Mel e Flor de Maçã. Outra dica importante é tomar muita água e consumir alimentos leves como saladas, grelhados, frutas e sucos naturais.

Quem quer uma ajuda para manter a cor do pecado por mais tempo, pode apostar em alimentos ricos em betacaroteno como cenoura, tomate e beterraba, que também auxiliam na proteção solar. "Para um bronzeado duradouro, é recomendado ir devagar e tomar sol antes das 10h ou depois das 16h com filtro solar, para ficar com a cor desejada sem queimar a pele", explica Aline.

Os cabelos também exigem alguns cuidados especiais para manter a saúde dos fios nessa época do ano. O sol causa maior dilatação da cutícula do fio, fazendo com que o cabelo perca os nutrientes, o brilho e fique ressecado.

A primeira dica é evitar o secador. Para que os cabelos se mantenham bonitos e com aspecto de saúde, é bom deixar o secador de lado nos dias mais quentes e aproveitar para deixar os fios secarem naturalmente.

A hidratação dos fios também é importante, pois previne o ressecamento. Por isso, a escolha de um shampoo e condicionador adequados para o seu tipo de cabelo é o primeiro passo. Para dar um brilho extra, um segredo é, no último enxágue, utilizar água bem fria. Esse choque térmico é um tratamento ótimo para o cabelo ficar brilhoso e com aspecto saudável. A linha Cuide-se Bem também traz produtos específicos para promover uma hidratação profunda e imediata, por meio de proteína hidrolisada. Além disso, possui ação anti frizz.

Os cabelos devem ficar soltos sempre que possível. No verão, a umidade deixa os fios mais frágeis e o hábito de prendê-los molhados pode resultar em danos à estrutura dos fios. Então, o melhor é prender as madeixas somente com os cabelos hidratados e secos.

O couro cabeludo também precisa de atenção, pois ele pode queimar e descamar como a nossa pele e, para evitar esse dano, a proteção solar deve ser reforçada com chapéus e bonés. No verão, o suor e a umidade podem facilitar o surgimento de problemas como seborreia, caspa e outros tipos de fungos no couro cabeludo. Uma limpeza profunda dos fios, da raiz às pontas, vai ajudar a tirar todos os resíduos.

Sobre O Boticário

O Boticário é uma empresa do Grupo Boticário. Inaugurada em 1977, em Curitiba (Paraná), tem hoje a maior rede franqueada de cosméticos do Brasil, com 3.760 pontos de vendas em cerca de 1750 cidades brasileiras e mais de 900 franqueados. Líder no mercado de perfumaria, segundo o Instituto Euromonitor, seus produtos têm preços acessíveis, sofisticação e tecnologia de ponta. São mais de 850 itens, entre maquiagem, perfumaria e cuidados pessoais, como cremes, protetores solares, loções, desodorantes, shampoos, sabonetes, entre outros.

