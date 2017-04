Cuidados com o buço antes e depois da depilação

Pinça, depilação com cera morna; depilação com linha; a laser; creme depilatório; fotodepilação… Os métodos para a depilação do buço são variados, mas, tanto a preparação como a pós-depilação do local necessitam de uma rotina de cuidados para a melhor conservação da pele nessa região sensível do rosto.

Antes de depilar…

Qualquer um dos métodos de depilação do buço requer limpeza local antes de serem iniciados. Para essa higienização é recomendável não utilizar produtos à base de álcool, já que o componente pode irritar a pele.

Após a limpeza, a aplicação de creme esfoliante é indicada para dilatar os poros do buço e facilitar a remoção dos pelos. Recomenda-se aplica-lo com movimentos circulares.

“A escolha do método deve sem bem pensada. As regiões próximas à boca são bem sensíveis e delicadas, o que explica o fato de muitas pessoas apresentarem algum tipo de reação, dependendo do procedimento usado. Procure se informar antes”, explica Maria Muniz, proprietária da Depyl Action do Shopping Campo Grande.

Depois de depilar…

É indicado não tomar sol nas 24 horas seguintes à depilação. No caso de fotodepilação, é recomendável evitar o sol com 15 dias de antecedência ao procedimento.

Ao final da depilação no buço, indica-se a aplicação de uma pomada calmante ou cicatrizante, ou ainda, um pouco de água termal, para reduzir a possibilidade de vermelhidão no local. Hidratantes à base de camomila e aloe vera são bastante recomendados pelos especialistas.

