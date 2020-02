Cuidado com sites falsos que divulgam vagas de emprego no Sesi e no Senai

Golpe induz pessoa a fazer cadastro fornecendo dados pessoais - Arquivo

Sites falsos estão divulgando supostas vagas de emprego no Serviço Social da Indústria (SESI) e no Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) em todo o Brasil. Cuidado, isso é um golpe!

Os links induzem as pessoas a fazer um cadastro, fornecendo vários dados pessoais. Além disso, quando a inscrição é feita pelo celular, o site falso também pede o compartilhamento do link, com vagas que não existem, pelo WhatsApp.

Fique atento. Não acesse esses links falsos e nem compartilhe essas informações. Se vir algum anúncio de vaga de emprego no SESI ou no SENAI, certifique-se que as oportunidades existem nos sites oficiais das instituições do seu estado.

Qualquer processo seletivo para trabalhar no SESI ou no SENAI será divulgado apenas nas páginas oficiais. Jamais será exigido que o candidato compartilhe qualquer tipo de conteúdo em redes sociais ou aplicativos.