Cuba elege hoje membros da Assembleia Nacional

Os cubanos elegem hoje (11) os 605 membros de sua Assembleia Nacional, o equivalente à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal aqui no Brasil.

Mais de 8 milhões de eleitores estão habilitados a votar. Em Cuba podem votar maiores de 16 anos e o voto é voluntário.

Os candidatos que concorrem a uma vaga na Assembleia Nacional foram escolhidos em um processo que teve início em setembro do ano passado, quando os cubanos se reuniram em assembleias locais para definir seus representantes locais e municipais.

Esses representantes escolhem os candidatos a uma vaga nas assembleias provinciais e à Assembleia Nacional. Podem concorrer membros ou não do Partido Comunista Cubano (PCC).

Raúl Castro, atual presidente, votou logo no início da manhã, no município de Segundo Frente, localizado no leste do país. O nome da cidade é inspirado na guerra de guerrilhas que Castro empreendeu ao lado de seu irmão, Fidel Castro (1926-2016) e que resultou na queda do regime de Fulgencio Batista, em 1959.

A eleição deste domingo representa um ponto de mudança no comando do país, uma vez que em 19 de abril, a assembleia escolherá o nome do próximo presidente do país.

Castro chega ao fim do seu segundo mandato, tendo aprovado, em 2012, uma lei restringindo a permanência na presidência a dois mandatos. O presidente exerce a função por cinco anos.

Na escolha do novo presidente cubano, os representantes na Assembleia Nacional votam 31 nomes para o Conselho de Estado, que vai definir o novo presidente, o primeiro vice-presidente e os outros cinco vice-presidentes, entre outros cargos.

O atual primeiro vice-presidente, o engenheiro Miguel Díaz-Canel, é o nome mais cotado para substituir Raúl Castro.