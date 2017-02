CTG Farroupilha promove festa do Leitão no Rolete dia 19

Festa do leitão no rolete do CTG farroupilha / Divulgação

O CTG (Centro de Tradições Gaúchas) Farroupilha de Campo Grande promove, neste dia 19 de fevereiro, sua primeira edição no ano da tradicional Festa do Leitão no Rolete. O nome se dá à forma de preparo do leitão, que é assado inteiro em um espeto giratório por cerca de seis horas, até que toda a carne esteja perfeitamente cozida e a pele assuma o aspecto de pururuca.

Para a festa do dia 19 estão encomendados 12 leitões pesando no máximo 35 quilos, informa a presidente do CTG, Sirlei Golin Brustolin. "Estamos preparando um almoço para 500 pessoas, além do leitão teremos frango assado, para aquelas pessoas que não consomem carne suína. E todos os acompanhamentos já conhecidos do público, como arroz, farofa, salada, mandioca, além de muita cerveja gelada, vinho, refrigerantes e água", completou.

Além da boa comida e bebida gelada, a tarde do domingo será de fandango animado com o Grupo Rancho Grande. Os convidados ainda terão a oportunidade de assistir a apresentações de danças gaúchas e outras atrações dos grupos artísticos do CTG.

No próximo domingo, dia 12, o CTG Farroupilha levará um leitão para assar em plena Avenida Afonso Pena e, desta forma, divulgar a festa do dia 19. "Vamos passar uma manhã divertida na Afonso Pena, tomando chimarrão, ouvindo boa música e distribuindo panfletos para convidar os campo-grandenses a participar de nosso almoço. Essa também já é uma marca do CTG Farroupilha, ocupar a Avenida para promover seus eventos", disse Sirlei.

Serviço:

O CTG Farroupilha está localizado na rua Heráclito Figueiredo (prolongamento da Ernesto Geisel), 930, após o pontilhão da Avenida Mascarenhas de Moraes. O convite para a festa do Leitão no Rolete custa R$ 30,00, podendo ser adquirido na portaria ou antecipadamente pelos telefones: 67 99983-5810, 99125-6868, 3022-6868 e 98215-1530. Crianças até 7 anos não pagam, de 7 a 12 anos pagam meio ingresso. O almoço será servido das 11h30 às 14h, o CTG fornece pratos e talheres.

Veja Também

Comentários