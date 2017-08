Cruz Vermelha promove vacinação gratuita contra gripe H1N1, no Rio

A Escola Técnica de Enfermagem da Cruz Vermelha Brasileira, no Rio de Janeiro, promove até as 17h de hoje (30) a campanha de vacinação contra a gripe H1N1 para toda a população, não somente para o público-alvo formado por idosos. A partir de 1 ano de idade todos poderão ser vacinados. A única restrição é para os alérgicos a ovo e pessoas que estejam com o vírus da gripe.

Ao todo serão ofertadas 1,2 mil doses, doadas pelo laboratório Prophylaxis. Os interessados poderão se dirigir ao portão central da instituição, que fica na praça Cruz Vermelha, nº 10.

No município do Rio, até início de junho, a vacinação havia atingido pouco mais de 1 milhão de pessoas, um número baixo para as expectativas do Ministério da Saúde. Em todo o estado, apenas sete dos 92 municípios conseguiram atingir a meta de vacinar 90% do grupo prioritário. Até o momento, foram registradas pelo menos quatro mortes no estado, ocasionadas pelo vírus desde o início do ano.

A vacinação contra a gripe tem como meta reduzir o número de internações, complicações e mortes decorrentes das infecções pelo vírus da gripe.

A transmissão dos vírus influenza ocorre pelo contato com secreções das vias respiratórias que são eliminadas pela pessoa contaminada ao falar, tossir ou espirrar. Também ocorre por meio das mãos e objetos contaminados e quando entram em contato com mucosas (boca, olhos e nariz).

