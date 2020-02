Cronogramas e convocações dos concursos da PM e Bombeiros são publicados no Diário Oficial

Campo Grande (MS) – Foram publicados pela Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD) na edição desta quarta-feira (19) do Diário Oficial do Estado (DOE), editais que estabelecem o Cronograma de Atividades e convocação para matrícula nos Cursos de Formação de Oficiais Especialistas e Oficiais de Saúde do Corpo de Bombeiros e Oficiais de Saúde da Polícia Militar.

De acordo com o cronograma para o Curso de Formação de Oficiais de Saúde da PMMS, as atividades previstas incluem a Publicação de Convocação para a Matrícula no dia 20/02/2020, o período de realização da matrícula em 05/03/2020, a publicação contendo a relação das matrículas deferidas e indeferidas em 06/03/2020, o período recursal também em 06/03/2020, o resultado dos recursos em 10/03/2020 e o início do curso de Formação em 16/03/2020.

Quanto ao Cronograma para o Curso de Formação de Oficiais Especialistas e Oficiais de Saúde do Corpo de Bombeiros, a data estabelecida para publicação e convocação para a matrícula é 20/02/2020, seguido pelo período de realização da matrícula em 28/02/2020, a publicação da relação das matrículas deferidas e indeferidas em 03/03/2020, com o período recursal também em 03/03/2020 e o resultado dos recursos publicados em 05/03/2020. O Curso de Formação tem o dia 16/03/2020 como data estabelecida para início.

Além da divulgação dos cronogramas, também foram publicadas as convocações suplementares para os Cursos de Formação de Soldados e de Oficiais da PMMS, e para Oficiais do Corpo de Bombeiros.

A apresentação dos candidatos convocados em segunda chamada para o Curso de Formação de Oficiais da PM está agendada para o dia 21/02/2020 às 13h30, no Centro de Ensino, Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CEFAP), localizado na Rua Maria Luiza Spengler, 240, no bairro Ana Maria do Couto, em Campo Grande. Quanto aos candidatos convocados em segunda chamada para o Curso de Formação de Soldados da PMMS, a apresentação está marcada para o dia 21/02/2020 às 7h30 e às 13h30, também no CEFAP.

Quanto a convocação para matrícula no Curso de Formação de Oficiais do Corpo de Bombeiros, está marcada para o dia 21/02/2020 às 7h30 na Diretoria de Pessoal do Corpo de Bombeiros Militar, localizada na Rua Fernando Augusto Correa da Costa, 376 no Jardim América, em Campo Grande. Os editais listam ainda, os documentos necessários à apresentação dos candidatos e a relação dos convocados.

No rol de editais publicados consta ainda, o resultado da análise dos recursos relativos à matrícula no Curso de Formação de Soldados da PMMS. As publicações estão disponíveis eletronicamente no www.imprensaoficial.ms.gov.br, entre as páginas 80 e 98.

Elaine Paes, Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD)

Foto: Chico Ribeiro