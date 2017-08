Cristóvam Silveira e Fátima Silveira são homenageados durante sessão solena na Câmara

Durante a solenidade em comemoração a "Semana do Economista", realizada na semana passada, que foi instituída na Capital por meio da lei n. 4.654/08, de autoria dos vereadores Cristóvão Silveira e Jorge Martins. A Câmara Municipal de Campo Grande prestou homenagem a Cristóvão Silveira e Fátima Silveira, falecidos no dia 18 de julho de 2017, em memória aos trabalhos desenvolvidos por Cristóvão Silveira, como vereador no período de 1993 a 2012 à população campo-grandense.

A noite de homenagens contou com a proposição da Mesa Diretora para a criação de dois Projetos em memória da atuação política de Cristóvão Silveira extensivo a Fátima Silveira, que visa instituir a "Medalha do Mérito do Administrador e Economista Cristóvão Silveira" e, a pedido da familia, denominar a praça em frente da residência dos familiares com o nome dos homenageados, "Tenho certeza que esta Casa irá abraçar esse dois Projetos", declarou o vereador Prof. João Rocha.

"Estamos sendo justos e reconhecendo todos os serviço prestados pelo vereador Cristovão Silveira nesta homenagem instituindo a Medalha do Mérito do Administrador e do Economista com seu nome e a possibilidade de nominar uma praça no nome dele e de sua esposa, que eu convivi e que foram duas grandes personalidades que se completavam, entendo que a Câmara faz uma justa homenagem”, afirmou o parlamentar.

Henrique Silveira um dos filhos dos homenageados da noite contou: "Desde o início da militância política do meu pai, como da minha mãe, eles moram no mesmo local, sempre praticaram atividades físicas naquela praça, a praça passou por diversas mudanças ao longo doa anos e nós temos um carinho por aquela praça, para nós seria muito importante esta homenagem porque aquela praça faz parte da história da nossa infância e faz parte da história da nossa familia", avaliou.

"As homenagens prestadas aqui hoje, só mostra que eles são eternos”, complementou Filipi Silveira.

Estiveram presente na Sessão Solene, o Secretário Estadual do Meio Ambiente; Jaime Elias Verruck , o Secretário Municipal de Cultura e Turismo; Nilde Brum, o Secretário Municipal de Finanças e Planejamento; Pedro Pedrossiam Neto, o Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Ciência e Tecnologia; Luiz Fernando Buainain e o Presidente do Conselho Regional de Economia de Mato Grosso do Sul, Thales de Souza Campos e, também os filhos de Cristóvão Silveira e Fátima Silveira; Filipi Silveira e Henrique Silveira, além dos vereadores Delegado Wellington, João César Mattogrosso, Chiquinho Telles, Ademir Santana, Pastor Jeremias Flores, Dr. Wilson Sami, Odilon de Oliveira, Dr. Loester, Enfermeira Cida Amaral, Eduardo Romero, Gilmar da Cruz, William Maksoud, Junior Longo, Betinho, Veterinário Francisco e Dharleng Campos.

