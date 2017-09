Cristo será iluminado de verde pelo Dia do Profissional de Educação Física

Para lembrar a importância da prática regular de exercícios e em comemoração ao dia do profissional de educação física, o Cristo Redentor será iluminado de verde hoje (1º), das 18h30 às 19h30. A ação é resultado de uma parceria entre o Conselho Regional de Educação Física do Rio de Janeiro e Espírito Santo e a Arquidiocese do Rio de Janeiro.

Dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) indicam que o mundo terá cerca de 2,3 bilhões de adultos com sobrepeso e mais de 700 milhões de obesos em 2025. No Brasil, a obesidade vem crescendo cada vez mais. De acordo com a pesquisa Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel), do Ministério da Saúde, mais da metade dos brasileiros está acima do peso.

O conselho ressalta que a prática de exercícios físicos tem reflexos positivos no reforço da musculatura e do sistema cardiovascular, estimula o sistema imunológico, ajuda a prevenir doenças cardíacas, moderam o colesterol, melhoram a saúde mental e ajudam a prevenir a depressão.

A comemoração ocorre nessa data para lembrar a aprovação da Lei Federal nº 9696, ocorrida em 1º de setembro de 1998, que regulamentou a profissão de educação física e criou os Conselhos Federais e Regionais de Educação Física.

