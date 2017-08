Cristina Kirchner vence eleições primárias em Buenos Aires em votação apertada

A ex-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, pré-candidata ao Senado, obteve vitória nas eleições primárias do país na província de Buenos Aires, em uma votação apertada contra Esteban Bullrich, candidato do presidente Mauricio Macri. As informações são da agência oficial de notícias Telam.

Kirchner ganhou por 20.324 votos, com 33,95%, diferença de 0,21% ante Bullrich. A eleição oficial para o Senado ocorre no dia 22 de outubro e determinará se a ex-presidente será líder da oposição.

Segundo a Telam, tanto Kirchner quanto o lado de Macri consideraram o resultado uma vitória. Por um lado, ela ganhou, mas, para a situação, o fato de ter sido uma vitória apertada aumenta as chances de Bullrich passar à frente.

