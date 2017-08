Criminosos roubam van escolar em Niterói e levam duas crianças

Criminosos armados roubaram hoje (11) uma van escolar no município de Niterói, no Grande Rio. Havia seis crianças dentro do veículo, no momento do roubo. De acordo com a Polícia Militar, o motorista conseguiu tirar quatro crianças, mas duas ficaram dentro do carro quando ele foi levado pelos assaltantes.

Segundo informações da Polícia Militar, o veículo e os dois meninos, de dois anos de idade, já foram encontrados, no bairro do Pita, no município vizinho de São Gonçalo.

Tanto o motorista quanto as crianças já estão na Delegacia de Polícia Civil de Neves (73ª DP), em São Gonçalo. De acordo com a Polícia Civil, a delegada Carla Tavares já está investigando o caso e acionou a perícia para o local. Ela tenta identificar e prender os bandidos que praticaram o crime.

