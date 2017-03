Criminosos armados invadiram um baile funk em Mossoró, interior do Rio Grande do Norte, e mataram cinco jovens a tiros. As vítimas têm entre 16 e 21 anos. Há ainda cinco feridos. A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar a motivação do ataque. Ninguém foi preso. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

