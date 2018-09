Criminosos explodem carro-forte e levam malotes de dinheiro no Rodoanel de SP

Criminosos roubaram um carro-forte em Suzano, região metropolitana de São Paulo, na noite desta segunda-feira, 24. Eles interditaram um trecho do Rodoanel Leste e com armas de grosso calibre e explosivos levaram parte dos malotes de dinheiro que eram transportados.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, a ação começou por volta das 19h. Quando chegaram ao local, na altura do Km 105, os policiais encontraram o veículo de transporte de valores com diversas marcas de perfuração e o cofre estourado. Várias munições estavam espalhadas pela via.

O condutor do carro-forte relatou aos policiais que seguia pelo Rodoanel quando notou que estava sendo perseguido por dois carros, um Renault Duster e uma Mitsubishi Pajero. Os veículos teriam emparelhado com ele e os criminosos atiraram contra o carro-forte. As balas atingiram o motor, o que obrigou o veículo a parar.

Com explosivos, os criminosos tiveram acesso ao cofre, do qual levaram malotes de dinheiro e fugiram. A Polícia Militar informou que os agentes da transportadora reagiram à ação e houve troca de tiros. Ninguém se feriu. Além do dinheiro, os ladrões levaram as armas dos vigilantes.

Até a publicação desta reportagem, a Protege, empresa responsável pelo carro-forte, não havia se manifestado sobre o caso. A ocorrência foi registrada no 1° Distrito Policial de Suzano.