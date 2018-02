Criminosos explodem bancos e roubam R$ 400 mil no interior de SP

Conforme o depoimento de testemunhas, os bandidos chegaram em uma caminhonete branca e atacaram primeiro a agência do Banco do Brasil, na região central - Foto: Estadão

Um bando armado com fuzis explodiu dois caixas eletrônicos e um cofre de duas agências bancárias, na madrugada desta quarta-feira, 7, em Dois Córregos, no interior de São Paulo. Durante a ação, os criminosos fizeram disparos de fuzil para manter os moradores e a polícia afastados. De acordo com a Polícia Civil, cerca de R$ 400 mil podem ter sido levados dos bancos. Ninguém foi preso.

Os prédios das agência, destruídos pelas explosões, permaneciam interditados no início da tarde. Além dos equipamentos, paredes internas dos imóveis ruíram.

Conforme o depoimento de testemunhas, os bandidos chegaram em uma caminhonete branca e atacaram primeiro a agência do Banco do Brasil, na região central. Foram usados explosivos para abrir o cofre central, do qual teriam sido levados mais de R$ 300 mil.

Em seguida, os assaltantes se dirigiram à agência do Santander, que fica próxima, e usaram explosivos para detonar os caixas eletrônicos. A estimativa é de que outros R$ 100 mil foram roubados. A Polícia Militar chegou a perseguir os suspeitos, mas eles escaparam por estradas rurais.