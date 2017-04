Criminosos explodem banco e caixa automático da prefeitura de Morungaba (SP)

Uma quadrilha fortemente armada invadiu a região central e explodiu de forma simultânea caixas eletrônicos de uma agência bancária e da prefeitura de Morungaba, no interior de São Paulo, na madrugada deste sábado (01). Testemunhas ouvidas pela polícia disseram que os criminosos chegaram em cinco carros, portavam armas e estavam encapuzados. Os assaltantes fizeram disparos de fuzil para o alto e em direção à base da Polícia Militar. Fachadas e postes ficaram com perfurações causadas pelos projéteis.

Os moradores da cidade, de 12,9 mil habitantes, ouviram as explosões quase ao mesmo tempo na agência e no prédio da prefeitura, que ficam distantes um do outro cerca de 800 metros. Os dois imóveis ficaram danificados. A Polícia Militar tentou um cerco aos bandidos, mas eles conseguiram fugir, após troca de tiros. Ninguém ficou ferido. O bando deixou bananas de dinamite intactas no prédio da prefeitura. O Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) da Polícia Militar foi acionado para recolher os explosivos. As quantias levadas não foram informadas.

