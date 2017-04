Criminosos explodem agência bancária em Vila Isabel

Criminosos explodiram uma agência bancária em Vila Isabel, na zona norte, na madrugada desta sexta-feira, 14. Encapuzados e armados com fuzis, eles chegaram em uma pick-up e outros quatro carros, contaram moradores, e atravessaram um veículo no Boulevard 28 de setembro, principal via do bairro, para interromper o tráfego. Com o impacto da explosão, o letreiro e o pórtico do Santander caíram, o rebaixamento de gesso veio abaixo e os vidros da fachada ficaram espalhados até o meio da rua.

Uma viatura da 20ª Delegacia de Polícia (Grajaú) passava pelo local no momento do crime e houve intensa troca de tiros. Carros estacionados próximo à agência foram atingidos pelas balas. A troca de tiros durou cerca de cinco minutos e moradores chegaram a ouvir explosões. Ninguém ficou ferido e os criminosos conseguiram escapar. A agência fica entre um prédio de apartamentos e uma farmácia. Moradores do edifício, acordados com o estrondo da explosão, relataram que chegaram a imaginar que o prédio estivesse desabando.

Veja Também

Comentários