Criminosos atiram em viaturas da PM em região central do Rio

Criminosos alvejaram viaturas e depois fugiram na noite de ontem, 30, no bairro Saúde, zona central do Rio, informou a Polícia Militar (PM). Um policial foi ferido de raspão por estilhaços. Ele foi atingido na perna direita sem gravidade.

Equipes do 5º Batalhão da PM (Praça da Harmonia) realizavam ação de repressão ao tráfico de drogas nas proximidades das ruas Camerino, Ladeira do Livramento e Sacadura Cabral, quando os criminosos atingiram as viaturas.

O caso foi registrado na 4ª Delegacia Policial (Praça da República). De acordo com a PM, foram feitas buscas na região sem o registro de prisão.

Veja Também

Comentários