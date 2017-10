Criminosos atiram contra bar em Duque de Caxias; 2 morrem e 4 ficam feridos

Dois homens morreram e outros quatro ficaram feridos quando criminosos atiraram contra um bar em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O crime aconteceu no início da tarde desta quinta-feira, na Estrada Calundu, no bairro Nossa Senhora do Carmo.

De acordo com informações da Polícia Militar, os bandidos estavam a bordo de um automóvel e passaram atirando contra os clientes do estabelecimento. Duas pessoas morreram ainda no local do ataque. Os quatro feridos foram levados em ambulâncias do Corpo de Bombeiros para o Hospital Estadual de Saracuruna e Hospital Municipal Moacir Rodrigues do Carmo, ambos em Duque de Caxias.

Policiais do 15º Batalhão, de Duque de Caxias, isolaram a cena do crime até a chegada da perícia da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), que investiga a ocorrência.

Veja Também

Comentários