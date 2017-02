Criminosos ateiam fogo a mais um ônibus na Grande Belo Horizonte

Mais um ônibus foi incendiado por criminosos na região metropolitana de Belo Horizonte. O episódio ocorreu na noite ontem (15), no município de Mário Campo (MG). Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), já são 13 os coletivos destruídos desde domingo (5).

Até agora, 31 suspeitos dos ataques foram presos e encaminhados à Polícia Civil, que investiga possíveis relações entre os autores das ações. As investigações também buscam identificar quem está financiando os ataques.

Em algumas ações, os criminosos deixam informações sobre suas motivações. Em um ônibus queimado na madrugada de ontem (15) em Belo Horizonte, na região do Barreiro, foi apreendido um bilhete manuscrito no qual os envolvidos justificavam o incêndio como resposta ao tratamento dado aos internos do presídio de São Joaquim de Bicas 2.

Também foram encontrados bilhetes em outros veículos atacados entre a noite de segunda-feira (13) e a madrugada de terça-feira (14), com os dizeres: “O motivo de estarmos colocando fogo nos ônibus é pela covardia que estão sendo feitas com os irmãos de Sarzedo. Estamos fechados com todas as comunidades.”

As 13 ações criminosas que ocorreram desde domingo foram nos municípios de Mário Campos, Vespasiano, Sarzedo, Contagem, Betim e Belo Horizonte. Em nenhuma das ocorrências, houve feridos. Apesar dos ataques, as linhas de ônibus das localidades atingidas continuam operando normalmente.

