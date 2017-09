Criminoso é morto por PMs em SP após perseguição na Marginal do Tietê

Um criminoso foi morto após trocar tiros com policiais militares na Marginal do Rio Tietê, na zona norte da capital paulista, no início da madrugada desta quinta-feira, 28. De acordo com a PM, um radar inteligente identificou que o homem dirigia um carro roubado e uma viatura foi acionada para tentar recuperá-lo.

O suspeito não obedeceu à ordem de parada e acelerou, mas perdeu o controle do carro e o parou logo depois, próximo à Ponte da Casa Verde. O homem teria começado a atirar contra os policiais, que revidaram e o balearam. A morte foi constatada no local.

O nome do suspeito não foi divulgado pela polícia. O sentido Ayrton Senna da Marginal do Tietê teve bloqueio até o final da madrugada, devido aos trabalhos de perícia.

