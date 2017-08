Na manhã desta segunda-feira (21/8), o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Junior Mochi recebeu a primeira diretoria do Conselho de Reitores de Instituições de Ensino Superior de Mato Grosso do Sul (Crie-MS), empossada no Plenário Júlio Maia, com a presença do ministro da Educação, José Mendonça Bezerra Filho e demais autoridades. O Crie-MS representa 200 mil estudantes e professores do ensino presencial e a distância, com o objetivo de fortalecer a Educação Superior e, consequentemente, contribuir para o desenvolvimento do Estado. O Conselho elegeu cinco áreas prioritárias de atuação: ciência, tecnologia e inovação; excelência na educação; internacionalização e mobilidade acadêmica; turismo e cultura; e comunicação científica.



Compõem o Conselho os reitores da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Marcelo Turine, da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), Liane Maria Calarge, da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, Fábio Edir dos Santos Costa, do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), Luiz Simão Staszczak, da Uniderp, Leocádia Aglaê Petry Leme e da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), padre Ricardo Carlos. Em cerimônia anterior na sala da Presidência da Assembleia Legislativa, o reitor Fabio Edir foi eleito presidente do Crie-MS, com mandato até o final de 2018.



“O Crie-MS vem para formalizar a parceria entre as universidades públicas e privadas para ações conjuntas e indicações de políticas públicas, tanto ao Ensino Superior, quanto para a Educação Básica, por isso estaremos em constante contato com secretários de Estado e prefeitos, para subsidiá-los de informações. Nossa primeira ação será auxiliar na Rota de Integração Latino Americana, com estudos para a viabilização da ponte sobre o Rio Paraguai, entre Porto Murtinho e Carmelo Peralta”, explicou Fabio Edir, que dividirá o comando do Crie-MS com o vice-presidente eleito, padre Ricardo Carlos.



Para o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado Junior Mochi (PMDB), a iniciativa é fundamental para o desenvolvimento do Estado. “Estamos sendo pioneiros com essa união entre as universidades, que dará uma contribuição efetiva à Educação e estamos muito felizes em sediar o dia histórico que torna a Assembleia a Casa da Educação em Mato Grosso do Sul”, disse Mochi.



O ministro da Educação, Mendonça Filho, celebrou a integração das universidades e garantiu a continuidade de recursos ao Ensino Superior. “As instituições integradas com ações conjuntas para o desenvolvimento da Educação têm total simpatia do MEC. Viemos também entregar o Hospital Maternidade em Dourados, inaugurar unidades na UFMS e garantir recursos aos municípios. Recentemente entregamos mais de R$ 50 milhões em recursos para ações essenciais e retomamos obras, já que assumimos o governo com mais de 700 obras paradas em universidades federais e institutos federais e apesar de todas as dificuldades estamos avançando”, destacou.



O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) parabenizou a criação do Crie-MS e agradeceu a liberação de recursos para Mato Grosso do Sul. “Todos os governadores gostariam de ter ainda mais recursos, mas nós entendemos que ações como o Crie são avanços na busca pela eficiência e otimização de recursos. Precisamos gastar melhor, pois estamos discutindo a Educação para o futuro, por exemplo, com o fortalecimento das parcerias para ampliar a oferta das escolas em tempo integral”, disse o governador.

Veja Também

Comentários