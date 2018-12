Crianças internadas na pediatria da Santa Casa têm festa animada com Papai Noel do Comper

A Associação de Transportadores de Cargas Fracionadas, por exemplo, arrecadou mais de mil brinquedos para serem doados às crianças neste Natal. - Divulgação

O Papai Noel do Comper visitou nessa quinta-feira (13) as crianças internadas no setor de pediatria da Santa Casa de Campo Grande, localizado no sexto andar. Elas ganharam uma linda festa de natal e desfrutaram de tarde especial com o bom velhinho.

Segundo Cátia Almeida, coordenadora de eventos da Santa Casa, a festa realizada anualmente depende muito de parceiros como a Rede Comper. “Sem o apoio dos parceiros não conseguiríamos realizar essa homenagem tradicional para os pequenos”, enfatizou.

Fernanda Bardauil, gerente de relacionamento do Comper, desejou feliz natal a todas as crianças internadas e falou um pouco a elas sobre a importância da data, que simboliza o nascimento de Jesus Cristo. “Em nome da família Comper eu desejo que os pequenos pacientes internados aqui tenham muita saúde daqui pra frente”.

Na festa as crianças saborearam bolos, doces, salgadinhos, sucos e refrigerantes doados pelos parceiros e no fim da comemoração, o Papai Noel distribuiu lembrancinhas aos pequenos. Neste ano, além do Comper, foram parceiros o Núcleo de Classe Hospitalar, Equipe da Esperança, Associação de Transportadores de Cargas Fracionadas de Mato Grosso do Sul e Amigos de Fabi.

A Associação de Transportadores de Cargas Fracionadas, por exemplo, arrecadou mais de mil brinquedos para serem doados às crianças neste Natal. Em nome do grupo, Newton Rezende disse que a empresa neste ano criou a campanha ‘Faça uma criança feliz’ e conseguiu arrecadar 1.100 brinquedos durante 15 dias; para o ano que vem a meta é de 5 mil.