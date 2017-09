Marquinhos Trad acompanhou a ativação do Consultório de assistência a crianças em situação de risco

A partir de agora, as crianças de zero a 3 anos e 11 meses de idade, que estão sob tutela do município, sendo assistidas pelas equipes da Assistência Social na Unidade de Atendimento Institucional I – UAI, terão o acompanhamento permanente de um profissional médico.

O prefeito Marquinhos Trad e a vice-prefeita Adriane Lopes acompanharam nesta manhã de sexta-feira (29) a ativação do Consultório montado na própria unidade, no qual uma pediatra geral fará o atendimento às crianças que hoje residem naquele local.

Essas crianças são colocadas sob a responsabilidade do município por determinação judicial. Esses menores vivem em situação de abandono, ameaça ou violação de direitos, em situação de risco pessoal ou social, como: violência física, psicológica e abuso sexual, cujas famílias ou responsáveis encontram-se temporariamente impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção.

A iniciativa do consultório é inédita na administração pública municipal e, segundo o prefeito da Capital, a ação busca principalmente garantir a essas crianças o pleno direito à proteção e saúde.

“Essas crianças são nossa responsabilidade e trazer essa sala médica para dentro da unidade é assegurar a elas um olhar especial. Elas já foram privadas de tantas outras coisas e a administração municipal precisa oferecer tudo o que for necessário para protegê-las. Por isso, estamos reestruturando e reorganizando essas unidades”, justificou o chefe do Executivo Municipal.

A vice-prefeita, que desde o início da atual gestão tem acompanhado de perto a rotina em todas as unidades da assistência social, defende o aperfeiçoamento dos serviços voltados para esse público.

“Essas crianças foram colocadas sob a nossa responsabilidade e é nosso dever zelas por elas. Identificamos a necessidade desse atendimento, já que nesse início da infância as crianças estão mais sujeitas a problemas de saúde como as viroses, por exemplo. Se uma adoece, todas as demais estão sujeitas a ficarem doentes. Na maioria das vezes são problemas simples que podem ser resolvidos com uma medicação e apenas o pediatra está habilitado para identificar a necessidade de cada caso”, ressalta Adriane Lopes.

O projeto do Consultório para atendimento na UAI foi possível por meio de uma parceria conjunta, integrada e interventiva entre a Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS) e Secretaria Municipal de Saúde (Sesau). O objetivo é fortalecer a Rede de Proteção.

Durante a ativação do consultório médico na UAI I nesta manhã, a vice-prefeita fez questão de destacar a intersetorialidade como instrumento de efetivação de políticas públicas. “A atual administração de Campo Grande entende a necessidade dessa ponte entre as secretarias. Esse atendimento pediátrico demonstra que essa integração funciona e oferece resultados mais rápidos. Precisamos fazer com que as secretarias estejam em sintonia para dar respostas às demandas sociais e aos problemas complexos vivenciados pelos cidadãos e é isso que estamos buscando e os resultados já começam a aparecer”, comemora Adriane.

O defensor público da Vara da Infância, Carlos Roberto Souza Gomes, acompanhou o início do atendimento pediátrico na unidade hoje e destacou a atuação mais presente do município.

“É de extrema importância essa iniciativa da prefeitura, pois visa prevenir problemas de saúde dessas crianças, que sabemos que estão na faixa de idade a qual estão mais propensas a ficarem doentes. Destaco aqui a economia também que a administração pública fará, pois sabemos da dificuldade para o deslocamento de uma equipe quando é necessário levar uma das crianças ao posto de saúde. Essa presença da prefeitura é indispensável e reconhecemos a importância desse projeto”, disse o defensor público.

Assistência Social

A Unidade de Atendimento Institucional I – UAI tem como finalidade garantir a proteção e assegurar a integridade física dos bebês/crianças e atua no sentido de oferecer aos infantes, acolhimento num ambiente afetuoso, educacional, social e facilitador de ações promotoras para o desenvolvimento saudável, bem como atender as necessidades básicas de alimentação, higienização, saúde, vestuário, moradia e segurança.

A visita à Unidade de Atendimento Institucional I – UAI nesta sexta-feira contou com a presença dos secretários da Assistência Social José Mario Antunes da Silva e de Saúde Marcelo Luiz Brandão Vilela

Veja Também

Comentários