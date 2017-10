Crianças e jovens carentes se divertem por meio da música e do teatro no CRAS Aero Rancho

Aproximadamente 200 crianças e adolescentes tiveram nesta terça-feira, dia 03 de outubro, uma tarde divertida cheia de música e alegria no Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) Professor Adevair Costa Lolli Gueti. A Parceria entre a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur) e Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS) levou para os alunos a peça teatral “Contos e Causos” e música como cantor Max Henrique. A ação teve início ontem e ocorrerá até o dia 6 de outubro em alusão ao mês das crianças em cinco CRAS de Campo Grande. O prefeito de Campo Grande Marquinhos Trad participou do evento.

“Nosso intuito, além de levar o entretenimento às crianças e jovens carentes dos bairros da cidade, é formar público. Plantamos hoje uma semente para que ela se desenvolva no futuro. A música e o teatro são estímulos e queremos que no futuro todos eles se tornem apreciadores da Cultura”, comenta a titular da Sectur Nilde Brun.

A peça teatral conduzida pelo grupo Urgente Cia relata a vivência e três jovens caipiras da zona rural. No contexto a mensagem principal é levar a informação da importância de se preservar o meio ambiente. De acordo com o relato do pequeno Julio César da Silva, de apenas 11 onze, a lição foi compreendida por parte das crianças. “Entendi que não podemos tirar peixes pequenos dos rios e nem jogar papel na água”, diz .

Para o secretário da SAS, José Mario Antunes, o ciclo de apresentações teatrais e musicais é uma oportunidade de as crianças saírem da rotina e se divertirem. “Na ação e hoje juntamos alunos do CRAS Aero Rancho com as do Guanandi. São quase 200 crianças e jovens estreitando os laços com a Cultura”, explica.

Amanhã o projeto em alusão ao mês das crianças ocorrerá a partir das 14 horas no CRAS Moema, localizado na Rua Querubina Garcia Nogueira esquina com Aracy Pereira Matos no Recanto Rouxinois.

Veja Também

Comentários