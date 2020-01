Crianças e Adultos aproveitam últimos dias de Férias no Parque da Vila Nasser

Realizadas pela Prefeitura de Campo Grande, por meio da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), as ações são gratuitas e abertas para crianças e adultos. - (Foto: Divulgação)

O Projeto Férias no Parque está no Centro Olímpico Ruy Jorge da Cunha na região da Vila Nasser, crianças e adultos aproveitam últimos dias para se divertir e exercitar com as atividades que acontecem nesta segunda-feira (13) e terça-feira (14). Realizadas pela Prefeitura de Campo Grande, por meio da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), as ações são gratuitas e abertas para crianças e adultos.

Dione Vilela, dona de casa, contou que já participou do férias no Parque em 2018 e gostou muito. “Estou vindo participar pela segunda vez do Projeto Férias no Parque aqui na Vila Nasser, moro no bairro São Caetano e durante o ano faço atividades com kung fu, futebol feminino, zumba e funcional esse ano trouxe minha filha para brincar”, conta.

As crianças querem aproveitar as férias escolares para brincar, se divertir e fazer novas amizades é o que disse Ana Julia de apenas 10 anos. “Eu estudo no colégio Licurgo aqui perto e fico esperando as férias para ter uma diversão diferente e fazer novos amigos, aqui no férias estou aproveitando o Chute a gol e o tobogã e durante o ano faço parte da oficina de ballet, estou me divertindo muito”, disse entusiasmada.

Estão disponíveis aos campo-grandenses brinquedos infláveis, pula-pula, futebol, frescobol, slackline, voleibol, basquetebol, jogos de tabuleiros, x-box, lutas e outras atividades que iniciam às 8h e seguem até 10h no período matutino e das 14h às 20h no vespertino.

“O projeto termina amanhã na vila Nasser e com grande sucesso e aceitação da população, acrescentamos no calendário de programação da Funesp, desde 2018 para atender as regiões mais populosas de Campo Grande nas férias escolares, quando os pais podem levar seus filhos para participar de atividades e brincadeiras orientadas”, explicou o responsável pelo projeto na Funesp, Vanderlei Sandim.

A primeira semana foi no Parque Jaques da Luz, seguida pelos bairros Aero Rancho e Parque Tarsila Amaral, na região do Nova Lima. O projeto acontece na Vila Nasser entre os dias 13 a 15 de janeiro, no Centro Olímpico Ruy Jorge da Cunha.