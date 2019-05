“Crianças e Adolescentes x internet: Como Protegê-los” será tema de painel na OAB

Evento será realizado no auditório da OAB - Divulgação

A Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (CDCA), da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), promove no próximo dia 16, o painel de debate “Crianças e Adolescentes x internet: Como Protegê-los”.

O evento terá a presença de especialistas e autoridades falando sobre temas como: crimes que são praticados na internet, questão pedagógica e o papel dos pais na prevenção da violência.

“É hora de sentar para tentar encontrar soluções e fazer com que cada vez mais jovens, crianças e adolescentes possam ser protegidos, desde o ambiente familiar até a realidade onde estão inseridos. Precisamos cuidar desse público que será o futuro do país”, cita o Presidente da Comissão Elton Luis Nasser.

Cinco painelistas participarão do painel, que será realizado entre às 8h e 12h do dia 16, no auditório da OAB/MS.