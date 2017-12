Crianças do Loteamento Vespasiano Martins recebem visita do Papai Noel e presentes

IMG-20171216-WA0012

O Papai Noel chegou mais cedo para as crianças da comunidade do Loteamento Vespasiano Martins, com a entrega de brinquedos. O prefeito Marquinhos Trad acompanhado do secretário Municipal de Governo e Relações Institucionais, Antonio Lacerda participou da entrega dos presentes.

Para Marquinhos, a entrega de brinquedos representa um pouco de alegria para as crianças. “Elas passam por tanta dificuldade e este é um gesto pequeno, mas também simbólico. Todos nós fomos crianças e gostávamos de ganhar presentes. Este é um momento que marca a vida da gente. A comunidade e a equipe da prefeitura estão de parabéns por esta iniciativa”.

A Presidente da Associação Solidariedade às Famílias Carentes do Loteamento Vespasiano Martins, Talita Rodrigues destaca a participação dos funcionários do IMPCG que colaboraram com a doação dos presentes. “Juntamos todos os presentes e fizemos uma festa para as crianças com a presença do Papai Noel e do prefeito Marquinhos que sempre está presente nas ações sociais para as comunidades”, finalizou.