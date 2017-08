Crianças de Ceinf têm diversão garantida com parque de pneus criado por detentos da Máxima

Campo Grande (MS) – Os mais de 200 alunos do Centro de Educação Infantil (Ceinf) “Professora Ayd Camargo Cezar”, no Parque do Lageado, já podem se divertir e aproveitar o novo parque instalado. Confeccionados com pneus descartados, os brinquedos foram produzidos pelas mãos de detentos da Penitenciária de Segurança Máxima de Campo Grande.

A entrega, realizada nesta quinta-feira (24), beneficiou a primeira instituição e a alegria das crianças contagiou a todas as pessoas presentes no evento. Os brinquedos ainda têm uma função pedagógica, já que foram elaborados a partir de pesquisas e formulados para atender a faixa etária das crianças atendidas nos Ceinfs, que é de até cinco anos.

O “Arte com Pneus” é uma parceria entre a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) e a Secretaria Municipal de Educação (Semed). O objetivo engloba reunir três vertentes sociais: aprimorar a educação infantil, levar consciência ambiental e ressocializar detentos. A iniciativa também colabora no combate a mosquitos vetores de doenças, como o Aedes Aegypt, transmissor da dengue, zika e chikungunya.

“Isso é muito legal porque é bom que as crianças tenham brinquedos para se distraírem e para os presos é um trabalho que eles podem mostrar que tem capacidade de desenvolver algo tão interessante”, elogiou a dona de casa Maria da Conceição Santos Pereira, 30 anos, que é mãe de um aluno do primeiro Ceinf beneficiado.

Presente no evento de entrega do primeiro parque, o secretário de Segurança Pública do Estado, José Carlos Barbosa, classificou a iniciativa como um sucesso, que integra ação social para crianças e pessoas em situação de prisão, e que é reflexo do empenho de servidores públicos, que garantem que a ação aconteça.

“Quem está no sistema prisional precisa de oportunidade para trabalhar e os internos envolvidos nesse projeto vai saber que suas mãos podem edificar o bem, e para a escola é um benefício imenso, tanto que já temos vários pedidos que esse projeto se estenda para outros município do estado”, disse o secretário.

O diretor presidente da Agepen, Aud de Oliveira Chaves, destacou que “Arte com Pneus” é uma das várias ações desenvolvidas pelo sistema penitenciário que buscam propiciar à sociedade benefícios com a utilização da mão de obra prisional. “Temos inúmeras iniciativas, como hortaliças cultivadas em presídios distribuídas a pessoas carentes, confecção de perucas para pessoas com câncer, entre outros”, informou. “A Agepen trabalha para a sociedade e além de garantir a segurança, buscamos retribuir com ações concretas que também visem o social”, complementou.

Além de beneficiar às crianças, o trabalho traz impactos muito positivos para os internos, segundo o diretor da Penitenciária de Segurança Máxima, Paulo Godoy. “A partir do momento que você oferece uma vaga de trabalho para um interno, você acaba com o ócio e faz com que ele se sinta importante por estar produzindo algo que contribui com a felicidade dessas crianças”, afirma.

Em discurso, a vice-prefeita Adriane Lopes agradeceu a parceria da Agepen e levantou a possibilidade de novos acordos. “Quero agradecer ao secretário de segurança do Estado por essa parceria, que ela se multiplique. Esse trabalho ajuda o sistema penitenciário a reinserir os pais de famílias que ali estão, os jovens, a aprender algo novo, trabalhar a área social e dar um mundo lúdico às crianças”, declarou .

Conquista

Idealizador do projeto, agente penitenciário Vinícius Saraiva de Oliveira comemorou a concretização do primeiro parque montado pelo projeto e se emocionou ao ver as crianças brincando no espaço elaborado pelas mãos de quem, como profissional, têm a missão de contribuir para que mudem de vida. “Estou com a sensação de dever cumprido, não foi fácil, é complicado fazer ações dentro da penitenciária, mas tivemos todo o apoio da Agepen e da Semed, é um sonho que está sendo realizado”, disse.

O professor da Rede Municipal, Felipe Augusto da Costa Souza, que também é autor da proposta afirma que está realizado pelo acontecimento. “Antigamente a realidade é que essa crinças não tinham parque para brincar, hoje vejo no rostinho deles a alegria de poderem ter todos esses objetos para se divertirem e isso é muito gratificante”, declarou.

Nesta sexta-feira (25) será entregue outro parque no Ceinf “Paulino Romeiro Paré”, no bairro Novo Minas Gerais. A ideia é que o projeto beneficie mais 25 unidades.

Texto Keila Oliveira e Tatyane Santinoni.

Fotos: Keila Oliveira.

Veja Também

Comentários