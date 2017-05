Crianças de 27 cidades do Estado serão beneficiadas por Programa Federal

O programa Criança Feliz quer reforçar a implementação do Marco Legal da Primeira Infância. Segundo o ministro de Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra são os primeiros mil dias de vida da criança.

Para o governador Reinaldo Azambuja a iniciativa vai permitir a identificação rápida de alguma situação de risco.

A Secretária da Sedhast, Elisa Cleia Nobre, acredita no bom desempenho do Programa que dará autonomia para os gestores municipais.

Em todo o País, 2.469 municípios participam do Programa Criança Feliz, que é coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA) em parceria com os ministérios dos Direitos Humanos, Educação, Saúde e Cultura.

Em Mato Grosso do Sul, dos 56 municípios elegíveis, conforme análise prévia do MDSA, 27 destes fizeram a adesão ao Programa Criança Feliz.

Katiuscia Fernandes – Subcom

